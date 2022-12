Les chiffres fous du contrat de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr (photo)

Cristiano Ronaldo a signé ce vendredi en faveur du club saoudien d’Al-Nassr pour deux années et demie. Il rejoint le club entraîné par Rudi Garcia. La star portugaise a refusé une belle offre de Kansas City en MLS pour rejoindre l’Arabie saoudite et s’offrir ainsi un salaire mirobolant.

D’après les informations de Fabrizio Romano, le Portugais percevra environ 200 millions de dollars par an (soit 186 millions d’euros). En effet, son salaire sera d’environ 90 millions de dollars par an mais avec les accords commerciaux, ce montant devrait bien atteindre 200 millions de dollars par an. Soit 16 millions de dollars par mois.

Ce salaire représente 555.000 dollars par jour ou encore 385 dollars la minute. Une offre exceptionnelle et difficilement refusable.