Malt Attacks, des bières artisanales pour tous les goûts au cœur de Saint-Gilles

Antoine Pierson est installé sur l’avenue Jean Volders, à mi-chemin entre la Porte de Hal et le parvis de Saint-Gilles, depuis plus de huit ans. Après une licence en histoire, Antoine travaille dans l’administratif, mais n’est pas entièrement satisfait. « J’ai toujours eu un fort intérêt pour la bière, j’ai donc décidé de suivre une formation en microbrasserie. » Il perd son boulot en 2013, et décide de lancer son projet, en ouvrant les portes de Malt Attacks quelques mois après, en 2014.