Benoît XVI, l’homme qui alimenta la saga des «deux papes»

L’insolite cohabitation entre le 265ème et le 266ème pape, dans le plus petit Etat du monde, s’est déroulée sans couacs durant environ cinq années. Sauf que le pape « émérite » Benoît XVI, théologien érudit, a continué à faire ce qu’il préférait : écrire sur les grandes thématiques de l’Eglise. Des analyses qui ont provoqué plusieurs polémiques.

En février 2020, le pape François avait fermé la porte aux prêtres mariés et aux femmes diacres en Amazonie. Ne retenant ainsi pas les changements audacieux proposés par une assemblée régionale d’évêques (synode) des neuf pays amazoniens, désespérés par une criante pénurie de prêtres sur ce territoire.

Or la sortie à la mi-janvier 2020 d’un livre fustigeant les conclusions du synode et défendant mordicus le célibat des prêtres, co-signé par Benoît XVI et le cardinal guinéen ultra-traditionaliste Robert Sarah, avait donné l’impression d’une tentative de pression sur François juste avant une décision phare de son pontificat.