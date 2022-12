Décès de Benoît XVI: les évêques de Belgique «émus», «nous redisons au pape François notre communion dans la prière pour le repos du pape émérite»

Les évêques de Belgique soulignent «l’amour de l’Église» catholique et la «mission accomplie» du pape de 2005 à 2013, «dans un monde et une Église en pleine mutation».

Ils avaient rendu visite à Benoît XVI en mai 2010 et se souviennent de sa «grande cordialité» lors de l’audience. «Le pape avait évoqué la sainteté du Père Damien en nous invitant à proposer son exemple aux prêtres et aux religieux. Le pape Benoît XVI avait également tenu à envoyer ses encouragements aux prêtres, religieux et religieuses, diacres et responsables pastoraux, souvent surchargés.»