L’entraîneur de Wout Faes rassure malgré ses deux buts contre son camp: «Il a été très bon depuis qu’il est arrivé» (vidéo)

Leicester a été battu 2-1 par Liverpool, vendredi, lors de la 18e journée du championnat d’Angleterre. Wout Faes a été le héros malheureux du match pour Leicester, avec deux buts contre son camp. L’entraîneur de Leicester a toutefois défendu son joueur en conférence de presse, expliquant qu’il réalisait une bonne saison.

Brendan Rodgers a tenu à clarifier : « C’est évidemment décevant pour lui mais c’est un personnage vraiment fort. Ce soir, il a été malchanceux, mais j’ai trouvé qu’il avait réagi brillamment en seconde période. », concède-t-il.

Cependant, il nuance toutefois la performance de Faes : « Il était absent à la Coupe du monde et n’a pas joué une seule minute, donc il lui faudra quelques matchs pour retrouver son rythme ». Et de conclure : « Il a été très bon pour nous depuis qu’il est arrivé de Reims. Il a montré le niveau qu’il peut atteindre. »

Faes jouait alors de malchance marquant deux fois contre son camp en quelques minutes. À la 38e minute, le Diable Rouge se jetait sur un centre de la droite de Trent Alexander-Arnold et envoyait malencontreusement le ballon au fond des filets. Juste avant la pause, Darwin Nunez se présentait devant le gardien de Leicester, Danny Ward. Son ballon piqué heurtait le poteau et retombait sur Faes pour terminer sa course dans le but (45e).