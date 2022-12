Connaissez-vous réellement le sport de votre région? Participez à notre quiz omnisport

En football américain, les Knights de Mons sont montés en puissance au terme de la saison, mais ils n’ont cependant pas atteint les objectifs souhaités au moment d’entamer l’exercice 2022.

Pour la saison prochaine, le club voudra avant tout continuer à développer ses joueurs pour réduire l’écart de niveau au sein de l’effectif afin d’obtenir de meilleurs résultats. Lors de la dernière journée de championnat, l’entraîneur a dû faire ses adieux au club pour des raisons professionnelles et c’est Dylan Aquino qui a repris les rênes de l’équipe.

Dans le sport voisin, Frameries continue son petit bonhomme de chemin en première division puisque le club pointe à la septième position à la trêve. Chez les femmes, le constat est encore plus réjouissant puisque les Coumères occupent la tête du classement en ayant obtenu 41 points après 9 rencontres de championnat. Le titre semble proche pour les Framerisoises. En Régionale 1, le Cramonciau effectue une très bonne saison, mais les Montois doivent se frotter à une forte concurrence avec la présence du standard. La lutte pour le titre semble se diriger vers un mano a mano entre ces deux équipes, séparées par deux petits points seulement au classement.

Boussu impressionne

Dans le sport de Michael Jordan, Boussu impressionne en se classant premier de la P1. Avec quatre victoires de rang avant la trêve, les Borains semblent capables d’aller chercher le titre. Colfontaine épate aussi en P1 avec une jolie troisième position, à deux petites unités du leader. Située en milieu de tableau, l’Union BC Quaregnon B ne devrait pas avoir trop de problèmes pour se maintenir.

Le son de cloche est tout autre pour le BC Blaton. Même s’ils comptent deux matchs de retard sur leurs principaux concurrents, l’équipe est dernière de la division et elle devra se battre jusqu’au bout pour espérer pouvoir sauver sa peau. Une division plus bas, le B.C L’9 Flénu effectue une bonne saison en se classant à la septième place. À six petits points du leader enghiennois, les rouges et blancs font assurément partie du bon wagon, ce qui leur permet de rêver d’une fin de saison magnifique avec une potentielle montée à la clé.

Plus bas dans le classement, Quaregnon A fait de la résistance en se classant à la dixième place. Cependant, un trou s’est formé au-delà de la huitième place et les pirates semblent être condamnés à jouer le ventre mou de la P2B jusqu’au terme de la saison. À l’arrière du peloton, Boussu B jouera pour sa survie jusqu’à la dernière minute. En volley, les Baudouroises impressionnent en division 1 Dames. Elles qui partagent la tête du classement avec les Collines. Chez les hommes, les résultats sont aussi très réjouissants puisque Baudour 2 est le dauphin de Charleroi, qui fait la course en tête avec quatre points d’avance. En deuxième division hennuyère, Jurbise occupe la première place avec 31 points récoltés après 11 rencontres disputées. St Luc Mons 2 pointe quant à lui à la dixième position et devra batailler pour se maintenir.

Les Semoulins sur le toit du monde

Après quatre titres de Champion de Belgique et après avoir été sacrés Champion d’Europe, les frères Semoulins ont tapé dans mille en devenant champion du monde. Les Thulinois de la team Semspeed se sont ainsi imposés au Portugal, sur le circuit de Portimao.

Bien dans ses baskets, Gaëtan Guelton vient de remporter le premier classement général de sa vie en finissant premier du Défi 13. À 36 ans, le militaire a encore de très beaux restes et compte bien continuer à faire la guerre aux plus jeunes. Dans le bassin, les Castors de Mons espéraient sans doute de meilleures performances après une année d’apprentissage. Malheureusement, les Montois ne décollent pas et le club figure à la dernière place du classement. Cependant, le changement de coach à l’intersaison n’a pas aidé et le président Serge Guichart s’attend à des meilleures performances de ses poulains lors du deuxième tour.

