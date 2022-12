Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les inondations de juillet 2021 ont marqué énormément de monde. C’est le cas de Caroline Lamarche, écrivain et ancienne lauréate du prix Goncourt de la nouvelle en 2019, et de Françoise Deprez, photographe. Les deux amies sont parties durant plusieurs mois à la rencontre de personnes sinistrées qui ont tout perdu durant cette catastrophe. De la vallée de l’Ourthe à la vallée de la Vesdre, les Liégeoises ont sillonné les routes et ont recueilli de très nombreux témoignages.