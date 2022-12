Connaissez-vous réellement le sport de votre région? Participez à notre quiz omnisport

En waterpolo, après une saison ratée la saison dernière, les Dauphins semblent plus déterminés que jamais pour décrocher le doublé coupe-championnat. Il faut dire qu’avec une préparation physique axée sur le crossfit, les Dauphins sont tous prêts physiquement. De son côté, le CNT a achevé le premier tour à la sixième place du classement avec 4 victoires et 5 défaites. En cours de route, les Tournaisiens ont perdu Nolan Carrez, leur gardien titulaire.

Lire aussi Water-polo - Le président Anthony Thues dresse le bilan des Dauphins mouscronnois: «Si les gars ramènent un trophée cette année, ma volonté est de retrouver la coupe d’Europe, vingt ans après»

En basket, Kain fait très bonne figure en R1 puisque l’ASTE se classe à la troisième place du classement. Pour l’équipe B du club, les temps sont un petit peu plus compliqués. Les hommes d’Olivier Delattre pointent à la 12ème position de la P1 avec seulement quatre petits points d’avance sur le dernier de la série.

À l’échelon inférieur, Enghien effectue une grosse saison en ayant récolté 35 points en 13 matchs disputés. Quatre unités plus bas, Templeuve partage la seconde place avec Blaregnies et aucun des deux ne semble avoir dit son dernier mot. Si Ellignies Sainte Anne aperçoit le maintien à l’horizon, Leuze pointe à une inquiétante douzième place et devra élever son niveau de jeu l’année prochaine pour prolonger son aventure en P2.

Course à pied : Vico triomphe

En course à pied, Victor Vico n’a fait qu’une seule bouchée du challenge ACRHO. Régulier et déterminé au plus haut point, le coureur du RCAG a remporté 14 victoires dans le challenge cette année. Le joggeur aura surtout été mis en difficulté lorsque Benoit Ruscart et Pierre Denays prenaient part aux courses. Dans ce cas de figure, l’un des deux derniers cités remportait régulièrement la course. Eternel travailleur, Victor Vico va continuer à travailler pour atteindre leur niveau.

Lire aussi Course à pied - Victor Vico a décroché sa quatorzième victoire dans le challenge ACRHO: «C’est une superbe statistique, d’autant plus lorsque l’on voit la concurrence qui existe dans ces courses»

En rugby, le RC Tournai effectue une bonne saison en pointant à la sixième position. Bien ancrés dans le ventre mou du classement, les Tournaisiens peuvent envisager le maintien avec sérénité. En première Régionale, les Collines jouent le bas de tableau. Huitièmes, à égalité avec Asub 3, les hommes de Cédric Bleus ne comptent qu’un seul petit point d’avance sur l’avant-dernier de la série. Cependant, les Fourmis ont tout de même réussi à repousser la lanterne rouge du championnat à 5 unités. Quoi qu’il en soit, les roses et verts devront livrer une solide bataille pour décrocher leur maintien.

Le Skill Tournai répond présent

En volley, le Skill Tournai fait étalage de toutes ses qualités en nationale 2A en se hissant sur le podium de la série à l’issue du premier tour de la compétition. Situé à seulement quatre points du leader, tous les espoirs restent permis pour le club des cinq clochers. En grande forme, le Skill Tournai s’est même offert une belle victoire dans le derby face à Courtrai, considéré par beaucoup comme le favori de la série en avant-saison.

Lire aussi Volley - Le PVT Mouscron se rassure, l’OTT s’envole

En Promotion A, l’Olympique Tournai-Templeuve règne en maître dans la série. En ayant effectué un sans-faute avec 10 victoires en autant de matchs joués, le club semble se diriger tout naturellement vers un titre de champion. Avec seulement deux sets concédés en 32 disputés, personne ne voit ce qui pourrait stopper les hommes d’Yvan Cuvelier.

En division 1 Hainaut dames, le Pays des Collines 2 partage la tête du classement avec Baudour 2. Avec sept unités d’avance sur le troisième, la série semble se diriger vers un mano a mano pour le titre de champion. Chez les hommes, Mouscron 2, le DB Tournai 1 et Enghien 1 sont situés en bas de tableau et semblent promis à lutter pour le maintien jusqu’au terme de la saison. Dans la division inférieure, Péruwelz, deuxième, peut toujours espérer remporter le Graal. Situés à deux points de Jurbise 1, les Péruwelziens peuvent nourrir deux grandes ambitions avant l’entame du deuxième tour.

Testez-vous à notre quiz :