C’est quoi «l’effet Stranger Things» que James Cameron veut à tout prix éviter pour les suites d’«Avatar»?

Sorti en salles depuis un peu plus de deux semaines, « Avatar : La voie de l’eau » semble être sur la bonne voie pour devenir un digne successeur du film original, sorti en 2009. Le second volet de la saga connaît, en effet, un énorme succès au box-office mondial, et devrait avoir atteint 1,3 milliard de dollars de recettes d’ici à la fin du dernier week-end de l’année 2022. S’il continue sur sa lancée, le long-métrage pourrait détrôner « Top Gun : Maverick » en tant que plus gros succès de l’année, avec son box-office d’1,4 milliard de dollars. Pourtant, la suite d’« Avatar » est encore bien loin de ses objectifs, puisqu’il lui faudrait atteindre les 2 milliards de dollars, afin d’être considéré comme rentable. Si ce n’est pas le cas, les nombreuses suites prévues par James Cameron pourraient ne pas voir le jour. Une somme impressionnante, mais qui s’explique par l’énorme budget alloué au projet, qui tournerait autour de 350 et 400 millions de dollars, sans compter les frais de marketing.

En ce qui concerne la suite directe de « La voie de l’eau », sa sortie semble quasiment assurée, puisqu’elle a déjà été tournée en même temps, mais une quantité non négligeable de travail en postproduction est encore en cours et devrait coûter beaucoup d’argent. Outre la réduction de frais déjà colossaux, James Cameron a confié avoir décidé de tourner les deux films simultanément afin d’éviter un problème pratique. Dans « Avatar 2 », on fait la connaissance des quatre enfants de Jake Sully et Neytiri, et de leur ami humain, Spider. Des rôles qui prendront de plus en plus d’importance au fil de l’histoire, et qui sont incarnés par de jeunes acteurs. Le réalisateur a donc dû anticiper le vieillissement de ses comédiens, particulièrement les plus jeunes d’entre eux, comme Trinity Jo-Li Bliss, qui avait 7 ans lorsqu’elle a été choisie pour le rôle de Tuk, et en a déjà 13 aujourd’hui. Le problème est encore plus visible pour Jack Champion (Spider), qui est passé de 12 à 18 ans entre son casting et la sortie du film, et qui incarne un humain, et ne peut donc pas se cacher derrière les effets spéciaux nécessaires à la création des Na’vi.