Un ex-joueur de foot au service des plus précarisés: un ancien défenseur de la RAAL maraude à la rencontre des SDF

Les éducateurs de rue s’occupent essentiellement d’un public majeur, principalement des personnes sans domicile fixe, mais aussi quelques personnes avec un logement, mais qui vivent en grande précarité et préfèrent passer leur journée dans la rue. Fabien Delbeeke et Charles Kuberski connaissent ce public qu’ils voient quotidiennement et avec lequel ils ont établi un lien de confiance.

Les matinées sont dédiées aux permanences. Que ce soit pour une demande spécifique ou simplement pour boire un café, les bénéficiaires trouvent toujours un soutien et une oreille attentive. « Nos bénéficiaires qui le désirent peuvent venir jusqu’à nous. On aide les gens pour toutes sortes de démarches comme une recherche de logement, une régularisation de papier ou autre. Tous les services qu’on offre sont gratuits. On leur donne aussi des tickets pour un repas à l’Assiette pour tous, des tickets pour des vêtements gratuits à la Vestiboutique de la Croix-Rouge, des tickets pour les douches… On leur donne aussi des kits d’hygiène ou encore des vêtements chauds… Le matin, on a 15 à 20 personnes dans la cour et cela permet un suivi quotidien », expliquent-t-ils.

Aller à leur rencontre

Fabien Delbeeke et son collègue Charles Kuberski, éducateurs de rue. - C.D.

L’après-midi, Fabien et ses collègues arpentent les rues de Tournai pour aller à la rencontre des SDF. « Nous allons en rue, sur leur lieu de vie, pour tisser du lien et les aider dans leurs démarches. On est là presque tous les jours, on passe dire bonjour à la personne mais nous ne sommes pas intrusifs. On ne veut pas déranger et souvent, c’est la personne qui nous interpelle elle-même. Si elle a besoin de parler, d’aide, on est là. Nous n’avons pas de parcours défini, on va là où on sait qu’on va trouver les personnes. On va principalement en centre-ville mais il arrive aussi qu’on aille ailleurs si par exemple on nous signale une tente. Les gens qui sont en rue ont leurs habitudes, on sait où les trouver, même si c’est un public qui bouge beaucoup. Et quand une nouvelle personne arrive en rue, les autres bénéficiaires nous orientent vers la personne ».

Des hauts et des bas

Bien sûr, aider ces personnes en difficulté n’est pas chose aisée et la patience fait partie du métier. « On est là pour eux, mais on ne sait pas les forcer à faire les démarches. Certaines personnes sont très loin des démarches administratives et cela fait des mois, des années qu’elles vivent dans la rue. C’est donc très difficile pour elles d’effectuer une quelconque démarche. Nous, on est vraiment là pour les accompagner au moment où elles voudront trouver un logement, faire une cure de désintoxication, se soigner, qu’importe le temps que ça prendra. Et si ça ne fonctionne pas, on recommencera », affirment les deux éducateurs.

Ce n’est bien sûr pas évident de retrouver un logement une fois le passage en rue. « La difficulté, pour ces personnes qui récupèrent une habitation, c’est le changement. Elles ont été pendant des mois en rue avec d’autres personnes et se retrouver ensuite seule dans un logement, c’est compliqué. Et si elles ont un logement, les autres le savent et viennent sonner chez elle. Du coup la personne n’ose pas dire non, ils se retrouvent à plusieurs et ça devient compliqué », ajoute Valérie Paeleman, responsable du SPC.

Rester motivé

Malgré les difficultés, l’équipe dont fait partie Fabien reste motivée. « Les travailleurs de rue ont cette envie d’aider l’autre malgré parfois l’impression du peu de résultat. Les citoyens ne se rendent pas toujours compte de ce qui est fait dans l’ombre pour les SDF, même si ce sont de petites choses », regrette Valérie Paeleman.

« Il y a des réussites qui sont petites mais chouettes », confie Fabien.

« On savait d’avance qu’en travaillant dans ce milieu, il y aurait des réussites mais aussi des déceptions. Notre motivation vient de l’envie d’aider l’autre. Beaucoup ont juste besoin d’être écoutés et on fait de notre mieux pour être présent », conclut son collègue Charles.