Deux dealers arrêtés lors d’un contrôle de police mené, vendredi soir, à Aywaille

Vendredi, tard le soir, les policiers menaient des contrôles à Aywaille. Lors d’un de ceux-ci, les policiers ont contrôlé deux jeunes gens qui se trouvaient à bord d’une voiture.

Le conducteur, un Aqualien né en 2003 et donc jeune majeur, était en possession de 200 grammes de cannabis. Son passager, un mineur d’âge, a, quant à lui, rapidement été mis hors de cause. Le conducteur de 19 ans a été entendu par les policiers et il a spontanément reconnu qu’il vendait du cannabis depuis quelque temps. Dans la foulée, il a également impliqué celui qu’il considère comme son fournisseur de cannabis, également un jeune homme domicilié à Aywaille.