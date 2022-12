Vladimir Poutine adresse ses voeux de Nouvel an: «La justesse morale et historique est de notre côté»

Vladimir Poutine, qui s’exprimait aux côtés de militaires ayant combattu en Ukraine et qu’il venait de décorer, selon le Kremlin, a évoqué une année écoulée forte «d’événements vraiment décisifs et importants» qui «jettent les bases (...) de notre véritable indépendance».

Il a accusé les Américains et Europeéns «d’utiliser cyniquement l’Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie».

«L’Occident mentait sur la paix et se préparait à l’agression. Et aujourd’hui, il n’a pas honte de l’admettre, au grand jour», a encore dit le chef d’Etat russe.

«Ensemble nous surmonterons toutes les difficultés et garderons notre pays grand et indépendant. Nous irons de l’avant et l’emporterons, pour le bien de nos familles et pour le bien de la Russie», a-t-il conclu.