La Basse-Meuse en émoi: la chanteuse des Oies Sauvages est décédée à l’âge de 49 ans

Christine Michel, c’était aussi une personne en or. Gentille, courageuse malgré l’avancement de la maladie (aux intestins puis à la tête), toujours souriante, elle ne laissait personne indifférent. Sur scène, sa complicité avec Michel Hocks, le chanteur des Oies et de D6Bal, était juste phénoménale. En perdant la vie vendredi à 49 ans, elle a plongé toute une région dans l’émoi.

C’était la voix féminine des Oies Sauvages et du groupe D6Bal. Durant une vingtaine d’années, elle a animé les plus grandes fiestas en Basse-Meuse, puis en dehors de ses frontières.

« Christine, c’était ma sœur de scène », avoue Michel Hocks. « C’est une véritable injustice. Certaines personnes ont une hygiène de vie irréprochable. Et ce sont ces dernières qui partent souvent les premières. Je suis dépité, dégoûté ». Voilà en effet une quatrième Oie Sauvage qui perd la vie après Gianni Scifo, Joseph Moreau et Philippe Steenebruggen. « J’espère qu’elle fait la fête avec Steen’ et boit du pèkèt avec Jo’ », concède encore Michel Hocks, sous le choc.