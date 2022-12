Les Qataris ont racheté l’hôtel de ville de Charleroi... pour la revue 2022 du Petit Théâtre de la Ruelle

Tenues orientales, décor de désert, rythmes envoûtants… Au cours de la revue « Mieux vaut Qatar que jamais », toute l’équipe du Petit Théâtre de la revue 2023 transporte le public au pays où s’est déroulée la Coupe du Monde, en novembre et décembre 2022. En rappelant les polémiques qui ont émaillé l’événement. Sur l’air de « La guitare qui me démange » d’Yves Duteil, les 11 comédien(ne)s/chanteur(euse)s interprètent à cœur joie : « J’ai le Qatar qui me démange, alors je gratte un p’tit peu. La Coup’du Monde, ça fait pas très sérieux avec tout’ces histoires d’influence, d’accords secrets et d’homm’véreux… Une Coupe du Monde zéro carbone, c’est vraiment pas une bonne idée : dans les stades, y faut que ça résonne, grâce à l’air conditionné. Pour l’esclavage, y a pas lieu d’s’inquiéter, ce ne sont que tripatouillages, fabulations et billevesées… ». D’autre part, les spectateurs apprennent, par la bouche de Salvatore Vullo et Jacques Delmeire, meneurs de revue, que le Qatar a fait récemment l’acquisition de l’hôtel de ville de Charleroi, offrant les outils d’une démocratie parfaite (hum, hum) à l’image de ses mandataires à l’attitude (hum, hum, hum) irréprochable !

« Magnette rêve du 16, rue de la Loi »

Avec une bonne dose d’irrévérence et de drôlerie, la revue fait toujours la part belle à l’actualité carolo avec les travaux interminables à la Ville Haute (« Traverser la Ville de Charleroi, c’est pas toujours la joie »), les grèves à l’aéroport de Gosselies, la circulation en zone 30 décrétée par Xavier Desgain, échevin de la Mobilité, la crise énergétique et les conséquences pour les ménages carolos… Notre maïeur « Paulot » (comparé à un monarque français !) est maintes fois cité, que ce soit pour ses talents pâtissiers, ou encore pour son désir d’occuper le 16, rue de la Loi. Le travail des 4 échevines est salué, avec une mention toute particulière pour Julie Patte, -très douée pour être à plusieurs endroits en même temps !- ou encore Alicia Monard pour l’organisation d’un Bal Rose. Van Cau est cité pour son dernier ouvrage. Petits tacles au passage pour Thomas Parmentier (« Chez les échevins, j’ai l’moins beau bul’tin ») ou encore pour le conseiller communal du PTB Thomas Lemaire (« Il mord le PS et montre ses crocs au MR »). Charleroi est mise à l’honneur dans de nombreuses chansons en français et en wallon, à l’accordéon. Chants, danses, sketches, tout est réuni… Un spectacle très interactif également avec le public !