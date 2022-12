«Mercredi», «Dahmer»…: le top 15 des séries les plus vues de Netflix bouleversé par les succès de 2022 La plateforme vient de publier une liste actualisée de ses séries les plus performantes ! Netflix

Par Fiona Gahimbare

Fin d’année oblige, l’heure est au bilan pour Netflix, qui peut se vanter d’avoir fait exploser ses scores cette année encore, comme le prouve le top 15 de ses séries les plus vues. Même si la première marche du podium ne bouge pas, toujours campée par « Squid Game » et son 1,65 milliard d’heures de visionnages, la suite du classement a été complètement bouleversée par une année 2022 riche en séries événement, à commencer par les très attendues suites de « Stranger Things » (la saison 4 se place en seconde position), et « La Chronique des Bridgerton » (la saison 2 s’est hissée juste devant sa grande sœur, à la sixième place). Parmi les nouveautés retentissantes, on retrouve « Mercredi », qui clôture le podium avec un score impressionnant de 1,18 milliard d’heures de visionnages, un mois seulement après sa sortie. Elle est suivie, de très loin par la controversée « Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer », et ses 856 millions d’heures de visionnage. Dans la suite du classement, on retrouve les gros titres de Netflix, comme « La Casa de Papel », « The Witcher », ou encore « Lucifer », mais aussi la plus discrète « Ozark » (15e), dont la 4e et ultime saison a rassemblé 491 millions de visionnages. Mention spéciale, également à « Inventing Anna » (13e), autre gros succès de 2022, sorti de nulle part et avec un casting modérément connu, la production Shondaland a cartonné en début d’année !

Pas de série francophone dans le top 15 Malgré de beaux succès francophones au fil des années sur la plateforme, il y a encore du chemin à faire pour faire partie des meilleurs produits de Netflix, qui sont principalement anglophones, à l’exception des productions coréennes « Squid Game » et « All of Us Are Dead » (11e), et de l’espagnole « La Casa de Papel » (5e et 8e). Ainsi, il faut attendre la 20e place du classement avant de retrouver la production francophone la plus visionnée de Netflix, et il s’agit de « Lupin ».

Voici le classement complet : 1. Squid Game saison 1 : 1,65 milliard d’heures

2. Stranger Things saison 4 : 1,35 milliard d’heures 3. Mercredi : 1,19 milliard d’heures 4. Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer : 856 millions d’heures 5. La Casa de papel partie 5 : 792 millions d’heures 6. Les Chroniques de Bridgerton saison 2 : 656 millions d’heures 7. Les Chroniques de Bridgerton saison 1 : 625 millions d’heures 8. La Casa de papel partie 4 : 619 millions d’heures 9. Stranger Things saison 3 : 582 millions d’heures 10. Lucifer saison 5 : 569 millions d’heures 11. All of Us Are Dead saison 1 : 560 millions d’heures 12. The Witcher saison 1 : 541 millions d’heures 13. Inventing Anna : 512 millions d’heures 14. 13 Reasons Why saison 2 : 496 millions d’heures