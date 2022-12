Un premier feu d’artifice à bruits contenus sur la Grand-Place de Tournai ce samedi soir

Ce spectacle, assuré par la société d'artificiers Hamza, basée à Hordain en France, durera une quinzaine de minutes et fera la part belle à des hits musicaux (Stromae, David Guetta, Coldplay...). Il sera tiré devant l'église Saint-Quentin et durera une quinzaine de minutes. Une belle occasion de passer du temps sur le forum à Tournai Féérique avant d'assister en lumières scintillantes au passage à l'An Neuf. Contrairement aux autres années donc, ce n’est pas la société Fêtincelles, Frasnes et Templeuve, qui s’occupera du feu d’artifice. Elle n’a pas obtenu le marché public, la Ville préférant retenir la société française qui a fait l’offre la moins chère, soit moins de 10.000 €.