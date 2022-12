Sudinfo vous souhaite une excellente année 2023!

L’année 2022 a été marquée par une actualité très forte, dans le monde et chez nous.

Et 2023 sera aussi riche et importante à bien des égards. Comme chaque année, Sudinfo et ses journalistes seront aux quatre coins de la Belgique et du globe pour vous faire vivre au plus près ce qu’il se passe chez vous et dans le monde. De Charleroi à New York, de Liège à Paris, d’Arlon à Rio, de Mons à Kiev.