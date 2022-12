Premier League: Marcus Rashford monte au jeu et offre la victoire à Manchester United (vidéo)

Initialement laissé sur le banc pour des raisons disciplinaires, Marcus Rashford a offert la victoire à Manchester United en inscrivant le seul but du match joué à Wolverhampton, samedi, lors de la 18e journée du championnat d’Angleterre.

Pourtant en forme, Rashford avait commencé la rencontre sur le banc, l’entraîneur de Manchester United invoquant des raisons de « discipline interne » dans une interview d’avant-match, sans donner plus de détails. L’attaquant, qui avait marqué lors des deux derniers matchs de Manchester United et inscrit trois buts avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde au Qatar, est monté à la pause à la place d’Alejandro Garnacho, qui lui avait été préféré dans le onze de base.

A la 76e minute, Rashford partait de la gauche, s’appuyait sur Bruno Fernandes pour un une-deux et trompait le gardien José Sa. Il marquait un deuxième but quelques minutes plus tard, mais l’arbitre annulait, après intervention du VAR, pour une faute de main.

Grâce à ce troisième succès consécutif, Manchester United s’installe au quatrième rang avec 32 points, dépassant Tottenham (30 points), accroché 2-2 à Brentford vendredi.

Wolverhampton (13 points) reste 18e et premier relégable avec 1 point de moins que le premier sauvé, West Ham.