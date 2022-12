Mercredi, House of the Dragons, Stranger Things… Voici les séries que vous avez le plus regardé en 2022

« Netflix and chill », ce nouveau crédo a définitivement séduit des millions de téléspectateurs puisque les heures de visionnage et le nombre de vue de certaines séries donnent le tournis !

On appelle ça le « Netflix and chill », mais c’est aussi valable pour Disney +, Apple TV et les autres plateformes qui diffusent du contenu en streaming. La tendance, c’est de se mettre sur le canapé et de regarder une série ! Une activité « farniente » qui séduit, à coup sûr.

Le TOP 5 des séries les plus regardées sur Netflix en 2022.

Netflix partage régulièrement le top des séries les plus regardées sur sa plateforme. Et son système de comptage est très efficace, puisqu’il comptabilise le nombre d’heures de visionnage accumulées pour les séries. Aucun doute donc que le classement est bien représentatif des habitudes des téléspectateurs à travers le monde. Voici donc les séries les plus regardées en 2022 !