Coronavirus: plusieurs aéroports déplorent le retour de mesures de restriction

« Ces actions unilatérales sapent toute l’expérience et les preuves engrangées ces trois dernières années », commente ACI Europe dans un communiqué. L’organisation rappelle que plusieurs instances internationales, comme le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Organisation mondiale de la Santé, ont déjà fait savoir que les restrictions de voyage international n’étaient pas efficaces.