Le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An à Bruxelles annulé à cause du vent cette année? «Les conditions météos sont tellement changeantes d’une demi-heure à l’autre…»

Cette année, ce n’est ni la crise sanitaire ni le bien-être animal qui risque d’avoir raison du traditionnel feu d’artifice du Nouvel An à Bruxelles, mais peut-être – cela reste encore à voir – le vent et ses rafales de 60 à 70 km / h ! « Nous sommes en contact avec l’IRM, l’artificier et les pompiers. Nous faisons le point sur la situation très régulièrement. Actuellement, les conditions sont tout à fait favorables au maintien du feu d’artifice. On s’entendra encore à 22 heures pour voir l’évolution, mais, pour l’instant, le feu d’artifice est donc bien maintenu. Apparemment, le plus gros du vent aurait été ce matin et il devrait maintenant y avoir une accalmie », indique Marina Bresciani, porte-parole de l’ASBL Brussels Major Events qui est en charge de l’organisation des festivités.

Et Marina Bresciani de rassurer : « On travaille avec un artificier qui a pignon sur rue et avec lequel on a déjà travaillé pour des feux d’artifice à l’Atomium, en 2017 notamment. Ce n’est certainement pas un cow-boy. Ce sont des gens très responsables qui prendront toutes les précautions nécessaires et qui ont déjà tiré dans des conditions idéales. Nous ne sommes absolument pas inquiets. Si la décision tombe et que c’est OK, c’est vraiment que ce sera très sécurisé pour le public ».