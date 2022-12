«Ça arrange les gens de penser que je ne suis pas sympa»: cette personnalité n’en peut plus de la mauvaise réputation…

Longtemps très appréciée des Français, Mimie Mathy a hérité, il y a quelques années, d’une réputation peu reluisante, et qui lui colle éternellement à la peau. à l’été 2021, elle avait particulièrement pris cher, sur les réseaux sociaux, après la mauvaise blague d’un internaute qui assurait avoir été agressé par la comédienne dans un supermarché du Cap d’Agde. Celui qui affirmait s’être fait attaquer à coups de rouleaux de papier toilette, avait ensuite démenti l’histoire prétextant un canular, mais le mal était fait pour la star de « Joséphine, ange-gardien ». Ciblée par de nombreux messages violents et haineux, elle avait même dû faire une mise au point sur ses comptes de réseaux sociaux.

« Ces derniers jours, une certaine personne s’est ‘amusée’ à faire circuler sur Twitter une rumeur sur une prétendue agression de ma part. (…) Cette rumeur a entraîné des milliers de réactions violentes et menaces, pour le coup, infondées, et sans aucune vérification sur les prétendus faits… Qui ont été ensuite relayés par des ‘médias’ soi-disant professionnels. Bien que la personne concernée se soit finalement excusée de ce canular, et ait supprimé son compte, ce genre de blague de très mauvais goût m’attriste profondément. Réfléchissez un minimum aux conséquences de vos actes avant de poster et/ou de réagir à ce type de posts » avait-elle déploré.