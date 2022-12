Drame familial à Vaudignies: la belle-sœur de David sort du silence, «ma petite sœur et ses deux enfants nous ont été arrachés dans d’horribles circonstances»

David, 41 ans, était séparé de sa compagne Sara depuis un an et demi. Mais ce vendredi en fin d’après-midi, la situation a totalement dégénéré. Alors que le quadragénaire devait ramener Emmy (9 ans) et Marty (7 ans) -leurs enfants qui étaient en garde alternée- chez leur maman, l’homme a commis un geste fou. Un geste malheureusement prémédité : aspergé son ex-femme d’essence avant de prendre la fuite avec ses deux enfants en voiture.

« Je ne souhaitais pas m’exprimer sur les réseaux sociaux mais au vu de vos nombreux appels, je me dois de vous faire part qu’effectivement ce tragique drame familial nous touche de plein fouet. Ma petite sœur et ses deux enfants (mes 2 amours) nous ont été arrachés injustement et dans d’horribles circonstances. Incompréhension totale. Puis je vous demander de respecter notre profonde tristesse et d’éviter les commentaires inutiles sur les plates formes des réseaux sociaux. Merci de respecter notre deuil, notre souffrance. Ma petite sœur, mon rôle était de te protéger toi et les enfants malheureusement je n’ai rien pu faire. Je vous aime à la folie, à jamais… Ma vie ne sera plus jamais la même »