Le magnifique hommage de Bruno Guimaraes à Pelé avant le match de Newcastle (photos)

Avant chaque match de Premier League ce week-end, les joueurs et le stade entier ont rendu hommage à Pelé, décédé ce 29 décembre à l’âge de 82 ans. Minute d’applaudissement dans chaque stade pour rendre hommage à cette légende de football qui s’est éteinte. Mais Bruno Guimaraes, joueur de Newcastle, a rendu un hommage encore plus symbolique.

Le joueur brésilien est en effet arrivé à la minute d’applaudissement avec le maillot floqué de Pelé. Le célèbre numéro 10 dans le dos de la Seleçao. Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a été salué par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

Sacré joueur du XXe siècle par la FIFA, meilleur joueur de la Coupe du Monde 1970, FIFA Ballon d’Or d’honneur en 2013. Pelé a disputé 831 matches officiels pour 767 buts. Selon la FIFA, qui comptabilise également tous ses matches amicaux, il aurait disputé 1363 matches et inscrit 1281 buts (dont 6 quintuplés, 30 quadruplés et 92 triplés). En Coupe du donde, Pelé a marqué 12 buts en 14 matches et a inscrit au moins 1 but lors de 4 éditions.