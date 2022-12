«Je n’ai jamais eu aussi peur de toute ma vie!» Le coup de gueule de Marie-Claire en descendant Balmoral la nuit (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce samedi matin Marie-Claire, habitante de Spa, n’en croit pas ses yeux en lisant notre article concernant les aménagements envisagés sur la route de Balmoral, tristement connue pour être hautement accidentogène. En novembre dernier, c’est Axelle, une jeune femme de 24 ans qui y a perdu la vie. Marie-Claire nous a contactés via le bouton rouge «Alertez-nous» pour nous faire part de son incompréhension et de son énervement. « On a descendu Balmoral la nuit il y a une semaine. Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie. »