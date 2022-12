Un travail titanesque pour la rénovation de l’Aquarium-Muséum de Liège: près de 27.000 spécimens à catégoriser et à protéger!

L’espace « museum », installé au second étage de mythique établissement, a fermé ses portes le 1er avril dernier. Depuis, les équipes sont dans les starting-blocks et ont entamé les premières étapes en vue des importants travaux de rénovation qui débuteront au printemps prochain. « Il y a, d’une part, le chantier qui consiste à refaire la toiture, et qui a d’ailleurs déjà débuté au niveau de l’amphithéâtre, mais aussi l’isolation et l’ensemble des châssis. C’est bien sûr un avantage incroyable, tant en termes d’économie d’énergie que de confort, que ce soit pour nos collections, soumises à des variations de températures incroyables alors qu’elles sont d’une grande fragilité, mais aussi pour les employés et visiteurs », débute Michaël Scholl, le directeur. « Là, c’est un travail mené par l’Université de Liège. De notre côté, nous lançons les travaux pour le nouveau musée et il y a là-bas un important boulot à faire au niveau des collections. »

Michaël Scholl, le directeur de l’Aquarium-Museum. - FB

27.000 spécimens Entendez par là qu’il faut inventorier et classer tous les spécimens présents dans la bâtisse, ceux en vitrines mais aussi en coulisses. « Nous avions pour objectif de finir toute la collection des fluides pour cette fin d’année et nous y sommes parvenus. Cela représente 6.419 bocaux emballés, protégés et placés sur des palettes. Il s’agit ici de tous les spécimens, entiers ou en partie du corps, qui sont conservés dans des contenants en verre ou des tubes, souvent dans de l’alcool, ce qui permet de montrer l’animal dans son état complet. On y retrouve des grenouilles, des serpents, des petits mammifères, des lézards et scorpions… »

Et encore, il ne s’agit ici que d’une partie du travail à mener : « Oui, il y a environ 4.500 pièces exposées, pour un total de 27.000. Imaginez… » Les collections rangées vont rester sur le site. « Seul le rorqual (le squelette de baleine, NDLR) ne bougera pas », sourit Michaël Scholl. « Il sera protégé par un coffrage et un échafaudage. D’autres grands spécimens y seront d’ailleurs rangés dessous. Le squelette d’éléphant est le seul qui va partir pour quelques réparations et traitements et sera placé sur une nouvelle armature. » Une réouverture espérée en 2025 Au-delà de la rénovation en elle-même, c’est une toute nouvelle scénographie qui sera mise en place. « On est aujourd’hui loin de ces vieilles méthodes qui consistaient à montrer le maximum de spécimens possible en éblouissant les gens par la quantité. Je pense qu’on présentera 1/3 de ce qu’on avait mais dans une présentation plus moderne et avec des informations plus complètes, dans une volonté aussi de dégager un message sur la biodiversité et les problèmes environnementaux. Que les visiteurs sortent du musée en ayant retenu quelque chose. » Un appel d’offres sera prochainement lancé, en vue de trouver le scénographe idéal, qui sera ensuite choisi par un jury. « Si tout va bien, l’objectif est de rouvrir l’espace Museum en 2025. Après, la volonté de l’Université est de faire ici un pôle muséal et culturel complet. À l’horizon 2030, c’est ensuite à l’Aquarium qu’on souhaiterait se consacrer. Lui qui, aussi, aurait bien besoin d’un rafraîchissement », a conclu le directeur.