Plus de 80 voitures vandalisées au cutter à Gosselies à la veille du Nouvel An: «Pour la voiture de ma maman, il y en a pour 2.500 euros de dégâts, mais l’assurance n’interviendra pas»

Un 31 décembre, on a d’habitude beaucoup de choses en tête, que ce soit pour assister ou organiser une soirée de réveillon, ou qu’il s’agisse d’autres tracas du quotidien. Alors, quand on se lève le matin et qu’on voit sa voiture vandalisée par un parfait inconnu, on s’en passerait bien. C’est pourtant ce qui est arrivé à tout un quartier de Gosselies, ce samedi matin. Durant la nuit, armé d’un cutter, un individu a remonté tout le faubourg de Charleroi, depuis la place, et a fait aller sa lame sur toutes les voitures stationnées le long de la route. Il aurait ensuite rejoint la place de la Concorde, dans le centre. Il peut s’agir d’une simple griffe sur le flanc, d’un acharnement sur le capot ou même un message d’insulte gravé sur la carrosserie.

2.500 € de dégâts Alysson et sa maman, installées à Gosselies depuis 15 ans environ, font partie des victimes. « Ma sœur est rentrée en fin de nuit et n’avait rien vu à ce moment-là. C’est le matin qu’on a vu l’étendue des dégâts », nous raconte Alysson, 30 ans. « Sur l’Audi TT de ma maman, il a même griffé tous les côtés et le capot. Il a bien enfoncé son cutter, jusqu’à la dernière couche de la carrosserie. Honnêtement, il y en a bien entre 2.000 et 2.500 euros de dégâts. Ma maman vient d’être hospitalisée et va passer sur la mutuelle, on se serait bien passé de ce type de frais… »

Des traces de sang

Un espoir de mettre la main sur ce vandale existe : il se serait tailladé la main ou le bras avec son cutter, laissant apparaître une tache de sang près de la place. Place désormais à la police de remonter jusqu’au suspect, avec l’aide également des images de surveillance, de la Ville ou des caméras privées. Pour les victimes, un autre problème se présente désormais : qui va payer les dégâts ? « On a déjà contacté nos assurances, mais vu que nous n’avons pas de grosses omniums, les dégâts de ce type ne sont pas pris en charge. C’est à se demander pour quoi on paie depuis toutes ces années. Et je pense que c’est la même chose pour d’autres voisins… »