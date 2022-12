«Les Candidats»: l’ex-Pouf, Bénédicte Philippon se moque de la téléréalité dans cette petite série, à découvrir sur RTLPlay

Voilà une petite nouveauté qui devrait faire plaisir aux amateurs d’humour, en cette fin d’année… Dévoilée ce mois de décembre, la série « Les Candidats » met en scène Bénédicte Philippon dans de petites capsules de 2 à 4 minutes. Fidèle à son penchant pour la satire, la comédienne s’en prend cette fois à la téléréalité sous toutes ses formes. Si on s’attend indéniablement à ce qu’elle se moque des candidats/influenceurs pas très dégourdis, la jeune femme égratigne également des programmes bien plus consensuels et familiaux comme « Le meilleur pâtissier », « Pairi Daiza », ou encore « L’amour est dans le pré ».

Ainsi, l’ex-Pouf du « Grand Cactus » se glisse dans la peau d’aspirants candidats, qui tentent leur chance en envoyant une vidéo de casting pour les programmes phares de RTLBelgium. Signée par Bénédicte Philippon, la série est également coécrite par Mélissa Pire, et réalisée par Frédéric Legrand. Une fine équipe complétée par le comédien liégeois Pierre Ligot. À noter que l’intégralité des épisodes a été tournée et montée en un temps record, puisque le réalisateur assure avoir bouclé tout ça en un week-end, l’été dernier, dans le Brabant Wallon. Le premier épisode des « Candidats », consacré à une policière un peu trop enthousiaste, qui tente sa chance pour « Police de la route », fait d’ailleurs un petit clin d’œil à Ciné Télé Revue ! On vous laisse découvrir sous quelle forme…