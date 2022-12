Feu d’artifice à Bruxelles: ce qu’il faut savoir avant d’y aller… s’il a lieu

Le traditionnel feu d’artifice qui accompagne le passage à l’an neuf aura lieu ce 31 décembre, dans le centre de Bruxelles. Rendez-vous est donné sur la place des Palais. Les organisateurs rappellent quelques informations importantes :

– à partir de 23h, accès à la place des Palais, à la place du Trône et au parc de Bruxelles. Les visiteurs sont invités à s’y rendre le plus tôt possible et ne pas attendre la dernière minute ;