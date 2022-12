« Game of Thrones » : le nombre de spin-off en projet pourrait être réduit…

HBO n’ayant pas l’intention d’abandonner l’univers de sa série la plus lucrative, la chaîne avait annoncé une série de spin-offs après l’arrêt de « Game of Thrones », en 2019. Après un premier projet avorté, dont le pilote n’avait pas convaincu la chaîne, « House of the Dragon » a finalement été lancé avec succès cette année. A ce jour, près de sept séries dérivées sont encore en projets, toutes à différents stades de production, mais l’avenir d’un certain nombre d’entre elles pourrait être compromis. C’est ce que vient de révéler George R.R. Martin, dans un billet publié sur son blog. « Aucune n’a reçu de feu vert officiel, mais on espère que ce sera le cas… peut-être bientôt. Quelques-unes ont été mises au placard. » a-t-il annoncé, précisant que ça ne voulait pas nécessairement dire qu’elles étaient entièrement abandonnées. « Vous pouvez retirer quelque chose du placard aussi facilement que vous pouvez l'y mettre » a-t-il assuré.

Cette décision qui paraît surprenante face au score impressionnant de « House of the Dragon », dont le final de la première saison a rassemblé plus de 9 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion, en octobre dernier. Mais selon l’auteur de la série de romans « Le Trône de Fer », ce sont les changements chez HBO Max qui sont à l’origine de ce ralentissement. Depuis la fusion de la maison mère de la chaîne, Warner Media, avec Discovery, (devenant Warner Bros Discovery Inc.) plusieurs changements ont été observés dans les productions de la marque. La plateforme de streaming HBO Max va, par exemple, être amputée d’une grande partie de ses programmes phares, et on ne sait pas encore où les fans pourront les retrouver.