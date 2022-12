Caroline et sa famille voulaient louer un appartement à Blankenberge pour passer Nouvel An: «Mais on a dû rentrer chez nous!»

Caroline, Jurgen et leurs deux enfants voulaient passer le réveillon du Nouvel An à la mer… mais malheureusement quand ils sont arrivés devant leur appartement… ils n’ont pas pu rentrer. Pas à cause des clés mais parce qu’il n’existait pas !

Malheureusement, 10 autres personnes se sont déjà présentées à la même adresse. « J’étais toujours en contact avec la femme quand nous avons quitté la maison. Qui a assuré qu’elle serait prête à notre arrivée à Blankenberge » explique la famille à GVA.