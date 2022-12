Impressionnant: cinq blessés dans une collision frontale à Gedinne

Ce samedi peu après 17h, les pompiers de la zone Dinaphi, sous les ordres du capitaine Lietart, ont été appelés pour un accident assez impressionnant. Deux voitures se sont percutées frontalement au carrefour entre la N835 et la N952 non loin du circuit de Gedinne et du village de Haut-Fays (province du Luxembourg). Les circonstances ne sont pas encore connues.

La collision a fait pas moins de cinq blessés. Ils ont rapidement été transportés dans trois ambulances venant de Gedinne, Beauraing et Paliseul. L’équipe d’intervention paramédicale de Bouillon est également descendue sur place ainsi que le SMUR de Dinant, une autopompe de Beauraing et le balisage de Gedinne.