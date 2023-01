Dominique Lehmann, le voyant des stars, a frôlé la mort en 2022: «J’ai perdu 38 kilos» (vidéo)

Oui, d’une certaine manière parce que j’ai toujours voulu perdre du poids, je suis gourmand. Mais j’ai aussi quelques soucis de santé, je l’avoue. Désormais je me sens plus léger et j’ai moins mal aux jambes quand je marche.

Vous revenez en Belgique les 26 et 27 janvier mais ça fait longtemps que vous n’êtes plus venu chez nous. Pourquoi ?

Je viens moins parce que j’ai eu soucis de santé et puis il y a les problèmes que vous avez en Belgique. On est en train de vous ratiboiser avec le prix de l’électricité. Les gens font des économies et moi on me considère comme un produit de luxe même si je ne suis pas vraiment dans ce périmètre (rires).

Ah vous aussi, vous êtes victime de la crise ?

Oui donc je dis merci au gouvernement belge. Si vous pouviez remettre les choses en place comme avant…

Vous nous livrerez vos prédictions pour 2023. Parlons d’abord de vos ennuis. Quelqu’un essaye d’usurper votre identité.

C’est quelqu’un qui prend mes photos sur Facebook et qui se fait passer pour moi. Il est en Afrique d’après mes infos. Il propose même aux gens de faire revenir les femmes et les maris partis en échange d’argent. C’est une catastrophe internationale parce que beaucoup de gens se font avoir et on dit Dominique Lehman, c’est de l’arnaque, alors que moi je fais mon travail depuis 40 ans. Cet individu demande qu’on lui envoie l’argent par Transcash. Moi je ne fais pas ça. On me paye en cash quand je vois les gens ou on verse sur mon compte. Mais jamais Ô grand jamais je ne fonctionne avec Transcash.

Avant de venir vous voir à Paris vous me disiez au téléphone que vous ne vouliez pas en parler, comme si vous étiez gêné. Pourtant vous êtes victime.

Oui je ne voulais pas parce que je suis gêné, j’ai peur que les gens se disent que j’essaye de me faire de la pub. Moi je n’ai pas besoin de pub. Enfin, je ne pense pas…

Vous lui avez parlé à cet escroc ? Et vous avez porté plainte ?

Si ça persiste je vais porter plainte. Et pour le reste je ne lui ai heureusement pas parlé. S je lui parle je l’insulte.

Fin du mois vous revenez donc en Belgique pour du face-à-face. D’habitude vos consultations se font par téléphone. Vous ressentez les choses comment ? Via l’intonation ?

Non, via la voix, jamais via l’intonation. Avec l’intonation certaines personnes appuient sur un mot précis quand il y a certains problèmes. Moi j’écoute la voix et puis j’étale les cartes.

Et pour vous, vous ressentez quoi ?

Pour moi rien, c’est le cordonnier qui est le plus mal chaussé.