Un record «largement battu»: ce premier jour de l’an est officiellement le plus chaud jamais enregistré, annonce David Dehenauw

« On a vécu le réveillon de Nouvel An le plus chaud à Uccle avec une température minimale (entre 19h et 7h temps local) de 13,4 degrés. Le record précédent date de 2012 (10,4 degrés, donc largement battu) », a annoncé le météorologue ce dimanche matin.

La journée de samedi avait déjà été la Saint-Sylvestre la plus chaude depuis le début des mesures en 1833. La température avait alors atteint 16,3 degrés à Uccle.