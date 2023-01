Agents «caillassés à plusieurs reprises par des jets de projectiles», voitures en feu...: 74 personnes ont été arrêtées lors du Nouvel An à Bruxelles

En outre, des feux d’artifice ont été utilisés malgré l’interdiction, et six voitures ont été incendiées. Les troubles ont mené à l’arrestation de 74 personnes dans la capitale la nuit de la Saint-Sylvestre.

Le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) a pour sa part dû intervenir près de 172 fois (82 interventions des pompiers et 90 interventions ambulances) et six fois pour des véhicules en feu.