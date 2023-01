Policiers et pompiers de Bruxelles font le bilan de la nuit du Nouvel An: au moins 74 arrestations et 154 incendies volontaires dont 26 voitures, 20 trottinettes, etc. (vidéos)

La nuit du Nouvel An a comme à l’accoutumée été agitée à Bruxelles pour nos policiers et pompiers. Du côté des soldats du feu, on dénombre « plus de 700 interventions (environ 200 interventions « pompiers » et environ 500 interventions « ambulances ») qui ont été effectuées durant la garde du 31/12/2022 au 01/01/2023, ce qui représente le double de missions d’une garde dites « normale » », indique ce dimanche Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les soldats du feu ont notamment dû intervenir pour éteindre pas moins de 154 incendies volontaires : 20 trottinettes, 24 arbustes et broussailles, 57 poubelles/palettes/détritus, 13 conteneurs, 3 vélos, 26 voitures, 1 terrain de football (une agora à Evere), 6 mobylettes et 4 autres incendies volontaires du style qui avaient eux été déjà éteints par les policiers.

de videos Et Walter Derieuw de se désoler : « Nos hommes et nos femmes sont sortis, physiquement, indemnes de cette nuit agitée. Sur le plan mental c’est une autre histoire, car qui peut comprendre la situation, kafkaïenne, que des secouristes ne peuvent pas travailler en toute sérénité et sécurité ? Même qu’ils ont dû abandonner le matériel d’extinction sur place (à plusieurs reprises au cours de la nuit), pour se replier en toute sécurité. Un autre exemple, pour donner suite à une chute mortelle d’un balcon (circonstances à déterminer) du 4e étage à Saint-Gilles, avenue Jean Volders : « après la tentative, malheureusement infructueuse, de réanimation de la victime, les ambulanciers ont fait l’objet de tirs de feux d’artifice et ils ont dû se mettre en sécurité de toute urgence. La police a sécurisé les lieux. Le soutien émotionnel pour notre personnel qui en ressent le besoin est prévu. Les pompiers de Bruxelles tiennent à remercier, expressément, les partenaires impliqués, et en particulier la police intégrée, pour la collaboration exemplaire ».

Précisons que, selon nos informations, la chute mortelle dont il est ici question serait probablement d’ordre accidentelle. La rambarde du balcon aurait lâché et engendré la chute de la victime qui est décédée sur place. Les hostilités ont ensuite commencé une fois le décès de la victime déclaré tandis que sa compagne voulait lui dire adieu...

Du côté des policiers, on annonce au moins 407 interventions dont 172 interventions en appui des pompiers (82 interventions « incendies » + 90 interventions « ambulances ») ainsi que 74 arrestations entre 18 h 00 et 00 h 00 : 89 interventions, 18 arrestations administratives, 2 arrestations judiciaires pour la zone de police Bruxelles Capitale / Ixelles ; 100 interventions et 13 arrestations administratives, 4 arrestations judiciaires pour la zone de police Bruxelles Ouest ; 84 interventions, 18 arrestations pour la zone de police Bruxelles Midi ; 36 interventions, 7 arrestations administratives, 2 arrestations judiciaires pour la zone de police Marlow ; 52 interventions pour la zone de police Monty ; 46 interventions, 8 arrestations administratives, 2 arrestations judiciaires pour la zone de police de Bruxelles Nord.