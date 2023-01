Une habitation détruite par les flammes à Montignies-sur-Sambre, durant le réveillon de Nouvel An

Dramatique réveillon pour une famille de Montignies-sur-Sambre. Aux alentours de 23h ce samedi, les pompiers de Marcinelle ont été requis à Montignies où une maison située Grand-Rue était la proie des flammes. Lors de l’appel aux secours, on évoquait la possibilité d’une personne toujours présente dans l’habitation en flammes. Les pompiers se sont rapidement déployés, avec l’aide des équipes de la police locale de Charleroi, et ont maîtrisé le feu en un peu moins d’une heure. Les flammes sortaient par l’avant et l’arrière de l’habitation. Les flammes maîtrisées, les pompiers ont finalement constaté que plus personne ne se trouvait à l’intérieur, tous les occupants avaient pu sortir à temps. On ne déplore aucun blessé.