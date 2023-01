Géraldine crée des bijoux uniques dans son atelier d’Estinnes-au-Mont: «Mes clients veulent porter autre chose»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a 15 ans, Géraldine Danhier s’est lancée dans la création de bijoux artisanaux. Si cette enseignante de profession a malheureusement dû mettre de côté sa passion après quelques soucis personnels, elle a décidé il y a quelques mois de reprendre ses outils et de retourner vers ses premiers amours.

« J’ai commencé à refaire des bijoux que pour moi et de plus en plus de connaissances m’ont demandé si je ne voulais pas recommencer. Ça a bien démarré et ça permet aussi de retravailler avec des fournisseurs que j’avais à l’époque et dont je connais la qualité », explique Géraldine Danhier. « Malheureusement, quand vous achetez un bijou, il y a des chouettes choses mais ce n’est pas des pièces que les gens ont créées, ils les ont achetées. Et souvent, ce ne sont pas des pierres réelles, ce sont des pierres de synthèse ».