«J’aurais voté pour lui»: fair-play, Omar Sy adresse un beau message à celui qui le devance en tant que personnalité préférée des Français

Pas de changement au sommet du Top 50 des personnalités préférées des Français ! Cette année encore, c’est l’indéboulonnable Jean-Jacques Goldman qui a été désigné par le classement annuel du JDD, rendu public ce vendredi 30 décembre. C’est la douzième fois que le chanteur reçoit cet honneur, malgré son absence médiatique et l’arrêt de sa carrière musicale depuis plusieurs années. Mais c’est sans doute cette discrétion rare qui fait de lui une personnalité aimée unanimement. C’est en tout cas ce que pense Omar Sy, qui est le seul à l’avoir détrôné à deux reprises en 2016, lorsque le classement était encore semestriel. « C’est le plus fort incontestablement. La preuve : moi aussi j’aurais voté pour lui, j’aurais mis son bulletin dans l’urne. Il a choisi de ne jamais s’exprimer publiquement, je suis persuadé que les Français l’adorent précisément pour son mystère, pour son côté insaisissable. Il ne change pas, il ne bouge pas, il communique à travers son art, et tout est tellement impeccable que ses messages sont limpides. » a d’ailleurs confié l’acteur dans les colonnes du magazine français.

Quant à sa place en troisième position du Top 50, la star de «Lupin» s’est dite touchée par «cet honneur», qui lui va droit au cœur. «Je ressens comme une marque d’amour de la part des gens, et je le reçois avec énormément de gratitude. C’est le public qui décide et qui me témoigne sa reconnaissance aujourd’hui» a-t-il assuré. À noter que même si elle est impressionnante, la popularité de Jean-Jacques Goldman n’est pas sans précédent. Avec 12 instances en tête, il est le troisième français le plus populaire (juste devant Yannick Noah), depuis l’existence du classement du JDD, en 1988. Juste devant lui, on retrouve l’Abbé Pierre, avec 16 placements en première place, mais le record de 20 placements revient au Commandant Cousteau. En 2022, comme l’année précédente, c’est Thomas Pesquet qui s’est retrouvé en seconde position. «Dans un contexte morose, il incarne le visage de la France qui va bien. Il n’est pas dans la nostalgie, mais dans l’avenir» a déclaré Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Ifop, l’institut de sondage qui réalise l’enquête chaque année.