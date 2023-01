LIEGE Manon Lepomme au Forum 01

Le Forum vient de vivre une année exceptionnelle, fêtant son centenaire en grande pompe et publiant un livre retraçant 100 ans d’émotions. Pour cette ultime soirée théâtrale, en prélude au réveillon de la Saint-Sylvestre, trois Liégeoises, amies dans la vie, s’y sont donné rendez-vous pour aiguiser nos zygomatiques.

Pari réussi avec ces comédiennes complètement déjantées que sont Isabelle Hauben, Manon Lepomme et Isabelle Innocente. Bénédicte, la lesbienne mondaine, qui adore ses amies tout en leur disant ce qu’elle pense (Isabelle Hauben). Lison, la célibataire désespérée après une rupture et qui attend le grand amour (Isabelle Innocente). Et enfin Marie, mère d’une famille nombreuse, la bobo bio working- girl (Manon Lepomme). Toutes trois nous ont fait partager un florilège de tranches de vie hilarantes.