Voici les pompiers, policiers et secouristes de la région carolo qui ont veillé sur nous toute la nuit, pour un passage à l’année 2023 en toute sécurité! (photos)

Dans la région de Charleroi et de Thudinie, tout le monde ou presque a fêté à sa manière l’arrivée de 2023. Mais le réveillon de Nouvel An ne fait pas exception : un accident, un incendie ou tout autre incident peut très rapidement arriver. Cela s’est d’ailleurs encore vu cette année-ci. Et pour y faire face, pompiers, policiers et secouristes étaient sur le qui-vive durant toute la nuit pour s’assurer que le passage à l’An Neuf se faisait de la manière la plus sécurisée possible. Bravo et merci à eux !

Les pompiers

Les pompiers sont parmi les tout premiers à intervenir en cas d’accident ou d’incendie. Et les hommes et femmes du feu de notre région étaient prêts : que ce soit à l’aéroport de Gosselies, dans les casernes de Jumet, Thuin ou encore Marcinelle et même Sambreville, les équipes ont veillé toute la nuit pour notre sécurité.