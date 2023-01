Drame familial à Vaudignies: la belle-sœur du Lensois David sort du silence, «ma petite sœur et ses deux enfants nous ont été arrachés dans d’horribles circonstances»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

David, 41 ans, était séparé de sa compagne Sara depuis un an et demi. La famille habitait à Lens, avant que Sara déménage. Mais ce vendredi en fin d’après-midi, la situation a totalement dégénéré. Alors que le quadragénaire devait ramener Emmy (9 ans) et Marty (7 ans) -leurs enfants qui étaient en garde alternée- chez leur maman à Vaudignies, l’homme a commis un geste fou. Un geste malheureusement prémédité : asperger son ex-femme d’essence avant de prendre la fuite avec ses deux enfants en voiture.

Cinquante mètres plus loin, celui-ci a mis le feu au véhicule. Ce sont finalement trois corps calcinés, le sien et celui des deux jeunes enfants, qui ont malheureusement été retrouvés. Selon nos informations, un nouvel élément vient appuyer la préméditation du geste de David : il avait envoyé un message d’adieu à sa belle-mère (la maman de son ex-compagne) ainsi qu’à des amis dans lequel il disait être « au bout du rouleau ».

Ce samedi, veille du nouvel an, la soeur de Sara sort du silence.