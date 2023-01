Un policier blessé lors d’une intervention chez des fêtards la nuit du Nouvel An à Verviers: «Il a reçu des éclats de verre au visage»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si les pompiers ne sont pas restés les bras ballants pendant la nuit du nouvel an, les policiers de la zone Vesdre n’ont pas été en reste non plus. Incendie d’un côté, tapage nocturne de l’autre, ce début d’année 2023 n’aura pas été de tout repos pour les patrouilles.

Chez les policiers, l’équipe de garde est notamment intervenue à Verviers, dans le centre d’Hodimont pour un groupe de jeunes qui fêtait cette nouvelle année. Tout ne s’est pas passé comme prévu puisqu’un policier a terminé blessé.