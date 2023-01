Drame du Nouvel An à Bruxelles: l’effondrement d’une partie de la balustrade en pierre du balcon depuis lequel il admirait le feu d’artifice entraîne sa chute mortelle, «des jeunes ont pris pour cible les secours…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un drame s’est joué à Saint-Gilles au cours de cette nuit du Nouvel An, aux alentours de minuit. L’effondrement d’une partie de la balustrade en pierre du balcon d’un appartement sis au 3e étage d’un immeuble de l’avenue Jean Volders a engendré la chute mortelle – de 17 mètres – d’une victime de sexe masculin.

******* **** **** *****

le bruit de la chute de la balustrade en pierre qui est tombée sur une voiture en stationnement, puis, celui de la chute – ce que je ne savais pas encore à ce moment-là – du corps de la victime sur le trottoir. C’est lorsque j’ai entendu tout le monde courir dans le couloir que j’ai compris qu’il y avait eu un drame. La fille du propriétaire avait invité dans son appartement une dizaine de personnes et ils étaient à trois ou à quatre sur le balcon au moment du drame en train d’admirer le traditionnel feu d’artifice de Bruxelles. Le drame aurait donc pu être encore plus grave. La victime était l’un des invités. Il avait un peu moins de trente ans ou tout juste trente ans. Sa fiancée était présente et a été prise en charge par les secours au vu de son état de choc. C’est le premier drame qui arrive dans cet immeuble. Il y a eu une émeute pendant l’intervention des secours », témoigne sous couvert d’anonymat une voisine qui habite dans cet immeuble saint-gillois.

********** ********** ** ************* ** ***** ***** *** ********* ************* **** ********* ** ********* ** ******* *************** ** ** ******* ** ** ******* ** ******** **** ***** *** ******** ** ********* ** ************ ********** *** ****** *** *** ********* **************** *** ******* ** *** *** ********** ** ** ******* *************** ** ***** *** ** ****** *********** **** ********** *** ****** *********** ****** *** **** **** ***** *** ******* ****** ** ********** *************** ************* ** ************ ** ** ******** *** ************ *** ******* *** **** ** **** ************ ** *** *** *** ** ****** ** ********** ** ***** **************** ******* ******** ** ************ *** ******** ** ********** ****** ******** ** ******** ** ***** *** ************* ** ***** **** ** ****** ***

*************** ***** ************ *** ****** ********* ** ********** ***** *** ******** *** ******** **** **** ****** *** ********* *** ********** ***** ******** ********** ************** ******* ** **** ********* **** ***** ****** ****** ****** *********** ** ****** ******* ****** *** ******** *** ***** ********** *** ************ *** ********* ** ********* ** ************* ** ** ****** *********** ** ******* ** ********* * ***** ****** ** ** ******** ******** ***** *** ** *********** ************ ** ** ****** ********** **** ********* *** ****** *** ******** ** ********* **** ********** ********** **** ********* ** ********** ** ***** ** ** ***************** ******* ***** *********** ************ ** ** ****** ** ********* *****