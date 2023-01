L’Église sort du silence: le prêtre pédophile namurois soupçonné de faits de viols et d’attouchements au Congo sera sanctionné

Et ce, conformément à ce qui est prévu dans la grille tarifaire de dédommagements, mise en place au sein de l’Église lorsqu’il y a une prescription judiciaire. Evêque de Namur, Pierre Warin nous explique la procédure.

L’affaire qui secoue le diocèse de Namur remonte à 1999 lorsque Bernard L. était en poste à Makoua, au Congo-Brazzaville.

Pierre Warin, évêque de Namur, explique d’emblée que lorsque l’affaire a éclaté en décembre 2021 avant de finalement remonter à ses oreilles au début de l’année 2022, il a immédiatement « été relevé de toutes ses fonctions dès que j’ai appris qu’il y avait une plainte contre lui à titre conservatoire. Simplement, je lui ai permis d’aller célébrer de temps en temps à la prison de Saint-Hubert puisque là-bas, il y a un gardien qui accompagne les détenus lors de l’eucharistie. Je lui ai permis également d’aller célébrer chez les sœurs conceptionnistes de Bastogne, une communauté minuscule, mais j’ai averti par mail les prêtres de son doyenné et également les sœurs. »

Si l’homme exerce en province du Luxembourg, il dépend du diocèse de Namur car c’est là qu’il a été incardiné, c’est-à-dire qu’il est juridiquement rattaché à ce diocèse. « Donc, nous avons cette affaire sur les bras, pour cette raison-là… »

Quelles sanctions attendent aujourd’hui Bernard L. vu qu’il y a une prescription judiciaire ? « Dans le protocole d’accord, il y a différents niveaux d’infraction. Le point de contact interdiocésain (NdlR : qui assure un suivi auprès des victimes d’abus) en choisit un et demande à la victime si celle-ci reconnaît le bien-fondé de l’action entreprise. Et si la victime signe, elle renonce à toute action contre l’Église. »

10.000€, le prix d’un viol

Le dossier a été transféré devant le tribunal du Vatican. Un procès canonique devrait être organisé. « U ne compensation financière peut venir au terme de la procédure et non pas au début. » Ici, elle est évaluée à 10.000 euros, soit dans l’équivalence, la somme prévue pour un viol avec pénétration « Les 10.000 euros sont payés par le diocèse qui se retourne alors contre l’abuseur s’il est condamné. Dans l’état actuel des choses, il est présumé innocent, même s’il a reconnu les faits. Le vicaire épiscopal m’a dit qu’il y a certainement eu des attouchements, mais il pense également qu’il y a eu pénétration et donc viol. »

Quant à la peine, en plus de l’amende, elle peut prendre différentes versions. « Ou bien, Rome se charge lui-même de pousser plus loin le dossier et de tirer une conclusion. Ou bien, le plus souvent, Rome renvoie au diocèse. Et alors on mène des procédures pénales extrajudiciaires. Le canoniste du diocèse (NdlR : un expert du droit interne de l’Église), l’abbé Juan Carlos Condé Cid a fait une analyse préliminaire. Si Rome nous charge de ce dossier, à ce moment-là, je dois nommer un nouveau canoniste qui enquêtera de manière plus profonde sur cette affaire. Il fera un rapport qui sera soumis à l’évêque qui va donc décider d’une peine. L’évêque sera assisté de deux assesseurs. La peine la plus sévère, et que Rome peut décider, c’est de relever le prêtre en question de l’état clérical. Il ne serait donc plus prêtre et serait réduit à l’état laïc. Une autre peine, moins sévère, serait qu’il reste prêtre, mais ne peut plus exercer aucune fonction comme prêtre. » Bref, dans tous les cas de figure, l’homme sera, au minimum, poussé vers la porte de sortie.