Année après année, le Mouscronnois Fabian Le Castel s’installe toujours un peu plus comme « la » personnalité qui porte haut les couleurs de la Cité des Hurlus et de la Wapi sur les ondes de la radio nationale, en télévision, et sur les scènes de la Belgique francophone. L’imitateur a d’ailleurs accompagné la joyeuse troupe du « 8/9 » de VivaCité samedi soir, lors d’une émission « spéciale réveillon ». Au moment de jeter un coup d’œil dans le rétro de 2022 et de se tourner vers 2023, le Hurlu aux centaines de voix en avait, donc, des choses à raconter !