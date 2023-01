Climat: 2022 a été, avec 2020, l’année la plus chaude depuis le début des observations de l’IRM

Selon l’Organisation météorologique mondiale, 2022 serait la cinquième ou sixième année la plus chaude à l’échelle planétaire, d’après des observations réalisées à partir des années 1860.

À l’exception des mois d’avril, septembre et décembre, les températures moyennes mensuelles ont chaque fois étés supérieures à leurs valeurs normales, avec même des records absolus atteint en août (mois d’août le plus chaud jamais enregistré, avec une température maximale d’au moins 20°C chaque jour, une première) et égalé en octobre.