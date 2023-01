Romelu Lukaku se confie sur son envie de rester à l’Inter: «J’espère trouver une solution avec Chelsea»

Un an après avoir confié son mal-être du côté de Chelsea et son envie de revenir à l’Inter, Romelu Lukaku s’exprime à nouveau dans une longue interview à Sky Sport Italie. Aujourd’hui, le Diable rouge a retrouvé le club milanais, prêté par les Blues. « Je suis vraiment heureux d’être de retour ici », sourit Lukaku. « Mais je ne veux pas trop parler, je veux agir. Je travaille dur avec les entraîneurs, mes coéquipiers et le coach. Maintenant, je dois répondre sur le terrain. »

Il livre néanmoins un peu plus de détails sur la façon dont ce prêt s’est réalisé. « Quelques jours après le match de Nations League contre les Pays-Bas (3 juin, NDLR), j’ai parlé au nouveau propriétaire de Chelsea », raconte Lukaku. « C’était une grande discussion au cours de laquelle je lui ai dit toute la vérité, ma version de ce qui s’était passé et ma relation avec Tuchel à ce moment-là. Puis j’ai décidé de retourner à l’Inter, j’en ai eu l’occasion et il m’a ouvert la porte. J’ai commencé à parler au club et à partir de ce moment-là, tout est allé très vite. Pendant quinze jours, nous avons discuté intensément, puis j’ai laissé tous les derniers détails à mon avocat. »

Désormais, « Big Rom » est pleinement concentré sur la réussite de l’Inter, avec l’ambition de soulever un nouveau Scudetto. « Tant qu’aucune équipe n’a soulevé le trophée, tout est possible… », lance-t-il. « J’y crois. C’est pour ça que je joue au foot. Les gens disent que c’est impossible pour nous, eh bien voyons à la fin de la saison l’équipe qui soulève le trophée. Il reste encore six mois. Le championnat se termine le 6 juin. Les gars, on n’est pas encore le 4 janvier ! » Le 4 janvier est la date de reprise pour les Nerazzurri qui affrontent Naples, leader de Serie A.

« Je veux rester ici »

Dans cet entretien, Lukaku en profite pour réitérer encore son amour pour l’Inter et ses fans, qu’il considère comme « les meilleurs du monde ». Il se dit d’ailleurs « surpris » de leur réaction quand il est revenu au club, pensant qu’ils seraient « en colère » contre lui. « Même si je suis parti, ils savent que j’ai toujours eu Inter dans mon coeur. »

Quel sera l’avenir du Diable à Milan ? Pour rappel, s’il est revenu, c’est sous forme de prêt qui s’achève le 30 juin de cette année. Lukaku estime que « tout le monde sait » ce qu’il veut et dévoile les lignes de son plan de fin de carrière. « Je dois faire tout ce qu’il faut avec l’équipe pour que l’Inter gagne et ensuite nous parlerons de Chelsea. Je veux rester ici et bien faire. J’espère bien faire avec l’Inter dans les six prochains mois, travailler au maximum et puis à la fin on parle à Chelsea et on espère trouver une solution. Et l’idée reste de conclure ma carrière avec Anderlecht. »