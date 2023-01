La sœur de Jonathan, 28 ans, tué à moto le jour de Noël à Dour, lance un appel à témoins: «Nous avons besoin d’avoir des réponses»

Le jour de Noël a viré au drame pour cette famille douroise. Jonathan, 28 ans, est parti essayer sa moto dans les rues autour de l’avenue des Fleurs mais n’est jamais rentré. Le jeune homme a eu un accident et est décédé. Sa sœur est arrivée quelques minutes après les faits. Jonathan était déjà inconscient et couché à terre. Malgré l’intervention des secours, il n’a pu être sauvé.

Appel à témoins

Sa famille, qui décrit le jeune homme comme quelqu’un de « prudent et qui ne roulait pas vite » ne comprend pas comment un tel drame a pu se produire. Une semaine après les faits, sa sœur Sandy lance un appel à témoins. « D’après des témoignages de personnes qui habitent dans la cité, des gens ont vu l’accident. On nous a rapporté qu’après le crash, il se serait relevé et aurait retiré son casque. Quand je suis arrivée, il était déjà inconscient. Son casque n’était plus sur sa tête », se souvient-elle.