Des bombes sur Kiev le 1er janvier à minuit trente: «Le criminel de guerre Poutine célèbre le Nouvel An en tuant des gens»

Des missiles russes se sont abattus sur deux quartiers de Kiev environ 30 minutes après minuit, a annoncé sur Telegram le maire Vitali Klitschko, ajoutant qu’aucun nouveau blessé n’avait été recensé dans l’immédiat. Plus tôt, d’autres frappes russes ont fait au moins un mort et une trentaine de blessés. Un nouveau coup dur pour l’Ukraine. Ce qui n’a pas empêché le président Zelensky de promettre que son pays se battra jusqu’à la «victoire». Dans dans son discours à l’occasion de la nouvelle année, le président Ukrainien a déclaré ceci : « Envie de foi et d’espérance ? Toutes deux sont dans les forces armées ukrainiennes depuis longtemps. Envie de lumière ? Elle est en chacun de nous, même lorsqu’il n’y a pas d’électricité. (...) Nous nous battons et nous continuerons à nous battre. En faveur de ce mot : victoire ! »

Lire aussi Guerre en Ukraine: 2023 sera l’année de «la victoire», assure Zelensky Les bombardements russes ont en outre provoqué des destructions et des incendies à Mykolaïv, dans le sud, où au moins six personnes ont été blessées, et à Khmelnytsky dans l’ouest, où quatre personnes ont été blessées. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a accusé Moscou de délibérément viser des zones d’habitation. « Le criminel de guerre Poutine célèbre le Nouvel An en tuant des gens », a-t-il écrit sur Twitter.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a quant à lui effectué un déplacement à Bakhmout, une ville dont les soldats russes tentent de s’emparer depuis l’été. « Les barbares russes ne nous briseront pas ! », a-t-il lancé.

« Justesse morale et historique » Dans ses voeux pour la nouvelle année, le président russe Vladimir Poutine a pour sa part affirmé avoir la «justesse morale et historique» de son côté, tout en se tenant aux côtés de militaires ayant combattu en Ukraine et qu’il venait de décorer dans un quartier général de l’armée du sud de la Russie. « C’est pour cela que nous nous battons aujourd’hui, protégeant notre peuple dans nos propres territoires historiques, dans les nouvelles entités constitutives de la Russie », a-t-il dit. Le président russe a aussi fustigé « une véritable guerre des sanctions qui nous a été déclarée par les Occidentaux. Ceux qui l’ont lancée s’attendaient à la destruction totale de notre industrie, de nos finances et de nos transports. Cela ne s’est pas produit ». Il a accusé les Américains et les Européens « d’utiliser cyniquement l’Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie ».